Keçiörengücü-Gençlerbirliği Maçında Duygu Dolu Anlar: Erken Süreçten Geri Dönüş!

Ankara'nın Derbisinde Müthiş Geri Dönüş

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan ve heyecan dolu anlara sahne olan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Gençlerbirliği maçı, 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Maç sonrası **Ankara Keçiörengücü** teknik direktörü Erkan Sözeri, geriden gelerek kazandıkları puanı değerli bulduğunu ifade etti.

Maç Sonrası Sözeri'nin Açıklamaları

Aktepe Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, takımı adına önemli bir geri dönüş gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bardağın dolu tarafından bakacak olursak, 3-1’den 3-3’e ulaşmak da güzel bir sonuç," diyen Sözeri, takımını gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti. Sürekli gol yeme sorununa da vurgu yaptı ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Hakemin Yönetimi Eleştirildi

Hakem Burak Pakkan'ın yönetimi hakkında da eleştirilerde bulunan Sözeri, "İki takım da Süper Lig kalitesinde bir maç oynadı, ancak hakem amatör bir yönetim sergiledi. Keçiören’i küçümsememelisin. Burak Pakkan, nerede olduğunu bilmelisin," şeklinde sert bir ifadede bulundu.

Gençlerbirliği İle İlgili Açıklamalar

Diğer yandan, Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise, takımının 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdüğünü hatırlatarak, zorlu bir deplasmanda önemli bir puan kaybı yaşadıklarını belirtti. "Maçta iyi bir oyun sergiledik ancak son dakikalarda yediğimiz gol, 2 puan kaybına yol açtı," dedi.

Hanousek'in Sakatlığı

Maçta çıkan sakatlıklarla ilgili olarak Eroğlu, Hanousek’in kasığında bir hassasiyet oluştuğunu ve durumunun netleşmesi için bir iki gün bekleyeceklerini açıkladı.