DOLAR
35,33 -0,08%
EURO
36,64 0,12%
ALTIN
3.011,8 -0,75%
BITCOIN
3.438.159,31 4,62%

Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan Ayrıldı: Yeni Bir Başlangıca Adım Attı

Karşıyaka, Kenan Sipahi'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulübün açıklaması olumlu dilekler içeriyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:05
Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan Ayrıldı: Yeni Bir Başlangıca Adım Attı

Kenan Sipahi, Karşıyaka ile Yollarını Ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Karşıyaka, önemli bir gelişmeyi duyurdu: Kenan Sipahi takımdan ayrıldı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sipahi'ye olan minnettarlığını ifade etti.

Açıklama ve Başarı Dilekleri

Karşıyaka'nın resmi paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Karşıyaka'mıza kattığın değer, liderliğin ve mücadelen için sonsuz teşekkürler Kenan Sipahi. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Kısa sürede yeniden görüşmek dileğiyle. Karşıyaka ailesi seninle." Bu açıklama, takımın birlikteliği ve destekleyici tutumunu gözler önüne serdi.

Ayrılan Diğer Oyuncular

Kenan Sipahi'nin ayrılışı, takımda gerçekleşen önemli değişimlerin sadece bir parçası. Sipahi'den önce Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele gibi isimlerin de takımdan ayrıldığı bilgisi verildi. Bu durum, yeni bir yapılanmanın sinyallerini veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan Ayrıldı: Yeni Bir Başlangıca Adım Attı
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Avantaj Sağladı
3
Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti
4
Gaziantep'te 3. Gazi Oyunları Coşkuyla Başladı
5
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'ya Karşı İki Değişiklikle Sahaya Çıktı
6
Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü Ağırlıyor: 17. Hafta Mücadelesi
7
Öznur Cüre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama