Kenan Sofuoğlu, Öğrencilerinden Dünya Şampiyonluğu Bekliyor

Kenan Sofuoğlu, 2025 sezonu için öğrencileri Can, Deniz ve Toprak'tan şampiyonluk bekliyor. Motosiklet sporunda büyük bir başarı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:07
Kenan Sofuoğlu, Öğrencilerinden Dünya Şampiyonluğu Bekliyor

Kenan Sofuoğlu'ndan Dünya Şampiyonluğu Vurgusu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, motosiklet sporlarında bu sezon büyük başarılar bekliyor. Sofuoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu gibi yetenekli sporcularından dünya şampiyonluğu talep ediyor.

Akyazı'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sporcularıyla antrenmanlara başlayan Sofuoğlu, deneyimlerini paylaşarak toplu ve bireysel çalışmalara imza atıyor. Kendisinin de antrenmanlara dahil olduğu bu süreçte, genç sporculara liderlik ederek onları motive etmeyi hedefliyor.

Büyük Beklentiler ve Geçtiğimiz Yılın Başarısı

Sofuoğlu, geçen yıl Toprak Razgatlıoğlu ile Superbike kategorisinde kazandıkları dünya şampiyonluğunun kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, bu sene Deniz Öncü'den Moto2’de büyük umutlar beslediğini ifade etti.

Sofuoğlu, "Eğer Deniz, bu sezon başarı elde ederse, GP kategorisinde ilk Türk şampiyonu unvanını kazanmış olacak," dedi. Ayrıca, Can Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan da şampiyonluk beklediğini ekledi.

Deniz Öncü ve MotoGP Hayali

Sofuoğlu, Deniz Öncü'nün en iyi takımlardan biri olan Red Bull KTM Ajo'da yarışarak geçen yıl önemli deneyimler edindiğini belirtti. 2025 yılı için yapılan testlerde Deniz Öncü'nün birinci olduğu bilgisini paylaşarak, "Belki iki sezon sonra iki Türk'ü MotoGP'de görebiliriz," şeklinde umut verdi.

Baharın İlk Adımları

Sofuoğlu, bu sene Can Öncü'yü de Yamaha'ya transfer ettiklerini hatırlatarak, onun da tarihte Türk olarak Supersport kategorisinde şampiyon olarak bayrağı devralacağına inandığını belirtti. Şampiyonluk başarısı sonrasında kariyer планları yapılacağını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu, motosiklet sporlarının geleceği için büyük umutlar beslerken, sporcularının da uluslararası alanda başarı elde etmeleri için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.

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