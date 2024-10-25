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Kenan Yıldız: 2026 Dünya Kupası'nda Olmayı Umuyoruz

Kenan Yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma konusunda umutlu ve taraftarlara gurur yaşatmak istiyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:37
Kenan Yıldız: 2026 Dünya Kupası'nda Olmayı Umuyoruz

Kenan Yıldız'dan 2026 Dünya Kupası İle İlgili Açıklamalar

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen genç milli futbolcu Kenan Yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma konusunda umutlu olduğunu belirtti. Yıldız, "Umarım orada olacağız ve herkesi gururlandıracağız." ifade ederek taraftarlar için de büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Almanya Maçındaki Gol Heyecanı

19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla Almanya'ya attığı golde yaşadığı duyguları paylaşarak, "Gol attığım anda herkesin duygularımı gördüğünü düşünüyorum. Hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Golün ardından kalabalığın sesini duymak muhteşemdi." dedi.

Arda Güler Hakkında Yorumları

Takım arkadaşı Arda Güler hakkında da olumlu görüşlerini paylaşan Kenan, "Arda büyük bir futbolcu, özel bir tekniği var. Onun nitelikleri gerçekten muhteşem. Milli takımda olduğumuz her an gerçekten çok eğlenceli oluyor." şeklinde konuştu.

Hedef: Taraftarlarla Birlikte Başarı

Takımın ve taraftarların önemine değinen Kenan, "Kendimize inanıyoruz, takımımıza inanıyoruz, taraftarlarımıza inanıyoruz. Milli takıma her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Hepimiz bir aradayız ve daha büyük adımlar atmaya açız." ifadelerini kullandı. Bu süreçte ailesini de gururlandırma arzusu içinde olduğunu vurguladı.

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