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Kenan Yıldız, Torino'ya Attığı Gol ile Serie A'da 'Ocak Ayının Golü' Oldu

Juventus'un genç futbolcusu Kenan Yıldız, Torino'ya attığı golle Serie A'da 'Ocak ayının golü' seçildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:03
Kenan Yıldız, Torino'ya Attığı Gol ile Serie A'da 'Ocak Ayının Golü' Oldu

Kenan Yıldız'dan Harika Gol

Juventus'un 19 yaşındaki milli futbolcusu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'nın 20. haftasında Torino'ya attığı golle büyük bir başarıya imza attı. Bu muhteşem gol, Serie A'nın resmi sosyal medya hesapları tarafından yapılan oylamada en çok oy alarak 'Ocak ayının golü' seçildi.

Taraftarların Tercihi

Serie A'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Kenan Yıldız'ın Torino derbisinde kaydettiği golün, taraftarlar tarafından verilen oylarla seçimlerde öne çıktığı belirtildi. Yıldız'ın ceza sahası dışından attığı bu gol, oylamada Inter oyuncusu Lautaro Martinez'in Empoli'ye karşı attığı golü geride bıraktı.

Sezon Performansı

Kenan Yıldız, Juventus forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta görev alırken, 6 gol ve 4 asist ile dikkat çekici bir performans sergiledi.

A Milli Takım'dan Tebrik

Ayrıca, A Milli Futbol Takımları'nın resmi X hesabı, Kenan Yıldız'ı tebrik ederek şu paylaşımı yaptı: "A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan!"

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