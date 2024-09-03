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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya Geçti

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki başarılı sezonunun ardından Benfica'ya transfer oldu.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:37
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya Geçti

Kerem Aktürkoğlu'nun Yeni Dönemi Başlıyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2020 yılından beri formasını giydiği kulüpteki en parlak sezonunun ardından Benfica'ya transfer oldu.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Sarı-kırmızılı ekibe katıldığı 2019-20 sezonundan bu yana 179 resmi maça çıkan Kerem, bu süre zarfında 46 gol atarak takımının önemli bir hücum unsuru haline geldi.

Sezon Lig Maç/Gol Kupa Maç/Gol Avrupa Maç/Gol Toplam Maç/Gol
2020-21 27 / 6 29 / 6 - 56 / 12
2021-22 37 / 10 14 / 3 - 52 / 13
2022-23 34 / 9 8 / 1 - 42 / 10
2023-24 37 / 12 14 / 3 - 51 / 15
2024-25 3 / 2 - - 3 / 2

Transferde Ekonomik Kazanç

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bu transferi ile toplamda 12 milyon avro kazanacak. Bunun yanı sıra, Benfica gelecekte oluşacak transfer kazancının %10'unu da Galatasaray'a aktaracak.

Zorlu Başlangıçlar ve Başarı Hikayesi

1998 yılında Kocaeli Gölcük'te dünyaya gelen Kerem, henüz on aylıkken yaşanan büyük depremin ortasında kalmış ve ailesi tarafından kurtarılmıştır. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan genç futbolcu, birçok zorluğun üstesinden gelerek Türk futbolu sahnesinde öne çıkmayı başarmıştır.

Bir Yıldızın Yükselişi

Kerem, Hisareynspor altyapısından İstanbul Başakşehir'e transfer olduktan sonra Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştır. 24Erzincanspor ile TFF 3. Lig'de dikkat çeken performansı sonrası Galatasaray'a transfer olmuştur. Başarılı kariyeri, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası platformlarda sergilediği performansla taçlanmıştır.

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