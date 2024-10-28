Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki İnanılmaz Performansı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da Hayallerini Gerçekleştiriyor

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında, Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0'lık bir skorla mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekerek "hat-trick" yaptı. Maçın ardından konuşan Aktürkoğlu, "Hayallerimi gerçekleştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Takım İçi Tepki ve İlerleyiş

Önceki hafta Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a 3-1 yenilen Benfica'nın bu maçı kazanması gerektiğini belirten Aktürkoğlu, "Bu karşılaşmada bir tepki göstermemiz gerekiyordu ve bunu başardık." dedi.

Stad ve Gol Sevinci

Aktürkoğlu, stadyum hakkında da, "Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Portekiz Basınının Övgüleri

Portekiz basını, Aktürkoğlu'nun bu başarılarını manşetlerine taşıdı. O Jogo gazetesi, "Benfica'nın gol yağmurunda Aktürkoğlu şov" derken, Record "Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı" ifadelerine yer verdi. Diario de Noticias ise, "Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti" dedi.