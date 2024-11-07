Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de Eylül ve Ekim Aylarının En İyisi Seçildi

Kerem Aktürkoğlu'nun Başarısı

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki oyuncu, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim aylarının oyuncusu seçildi.

Performansı ve Rekorları

Benfica'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kerem'in son iki ayı kapsayan üstün futboluyla bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Aktürkoğlu, bu ödülü daha önce de Portekiz Ligi'nde son iki ayın en iyi hücum oyuncusu olarak kazanmıştı.

İstatistikleri

Kerem Aktürkoğlu, Benfica forması altında bugüne kadar çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.