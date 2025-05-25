Kerem Kazaz, Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Şampiyon Oldu

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde, kazanan genç pilot Kerem Kazaz oldu. 19 yaşındaki Kazaz, yarışın sonunda Team Petrol Ofisi adına Corentin Silvestre ile birinciliği elde etti.

Bu zorlu yarış, eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'un anısına düzenlendi ve 59 otomobil ile toplamda 118 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kerem Kazaz, bu başarı ile genç pilotlar ve Sınıf 2 kategorisindeki birinciliklerini de kazanarak şampiyona liderliğini sürdürdü.

Zorlu Yarış Sonrası Podyumda Belli Olan İsimler

Ralli boyunca istikrarlı bir performans gösteren Ümit Can Özdemir, ikinci sırayı alırken, Ali Türkkan ise Rally3 aracıyla elde ettiği sınıf üç galibiyeti ile genel klasman üçüncülüğünü elde etti.

Özel Ödüller ve Sınıf Kazananları

Orhaneli-Keles bölgesinde gerçekleşen 494 kilometre uzunluğundaki rallide:

İkincilik: GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul

GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul Üçüncülük: Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak

Türkkan ve Albayrak ekibi ayrıca Remed Assistance özel ödülünü de kazandı. Team Petrol Ofisi ise takımlar birinciliğini elde etti.

Diğer Kategorilerdeki Başarılar

Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliği Hüseyin Çetmen ve Çağlar Süren tarafından, Sınıf N birinciliği ise Okan Öztürk ve Hakan Uçucu tarafından kazanıldı. Ayrıca, Sınıf 5 birinciliğini Sevcan Sağıroğlu ve Güray Akgün elde etti.

Master pilotlar arasında birinciliği Uğur Soylu, kadın pilotlar arasında ise Eda Soylu kazandı. Kadın co-pilotlar sıralamasında Begüm Uludağ birinci oldu.

TOSFED Ralli Kupası Başarıları

Bu yıl Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası'nda Yaman Yılmaz ve Ali Emre Yılmaz birinci olarak Kategori 3'te de lider oldu. Ekibin ikinciliğini Alptekin Işıkalp ve Sevilay Genç alırken, Akın Can Kiper ve Murat Yılmaz üçüncü oldu.

Kategori 4'te Sinan Yardımedici, Yeşim Alıç ve Kategori 1'de İsmail-İbrahim Cabacı kardeşler birincilik kupalarını kaldırdı. Kadın pilotlar birinciliğini Çiğdem Tümerkan, kadın co-pilotlar birinciliğini ise Sevilay Genç elde etti.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 12-13 Temmuz tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek olan 2025 Ömer Tolon sezonunun ilk toprak zeminli yarışı olan Kapadokya Rallisi ile devam edecek.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon 19 yaşındaki pilot Kerem Kazaz (fotoğrafta) oldu.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde şampiyon 19 yaşındaki pilot Kerem Kazaz (fotoğrafta) oldu.