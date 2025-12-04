Kerem Şeras’tan Taraftara Çağrı: Kepezspor–Elazığspor Maçı Kritik

Kepezspor’un Yeni Teknik Direktörü Kerem Şeras Taraftara Çağrı Yaptı

Kepezspor’da Teknik Direktör Emin Pehlivanlar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Kerem Şeras, dün gerçekleştirdiği ilk antrenmanla göreve resmen başladı.

Teknik Direktörden Çağrı

Kerem Şeras, cumartesi günü Hasan Doğan Stadyumu’nda oynanacak kritik Elazığspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, "Cumartesi günü seyircimiz önünde oynayacağımız Elazığspor maçı çok önemli. Bu zorlu karşılaşmada taraftarımızı yanımızda görmek istiyorum" dedi.

Başkan Kocagöz’den Destek Talebi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de tüm Antalyalı ve Kepezli futbolseverleri tribünlere davet ederek, "Cumartesi günü Hasan Doğan Stadyumu’nda takımımızı yalnız bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Galibiyet Hedefi

Kepez ekibi, yeni teknik direktörüyle sahaya çıkacağı bu zorlu mücadelede galibiyet hedefliyor.

