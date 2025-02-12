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Kevin Durant, NBA'de 30 Bin Sayıya Ulaşan 8. Oyuncu Oldu

Kevin Durant, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını geçerek tarihe geçti. Suns, Grizzlies'e yenildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:14
Kevin Durant, NBA'de 30 Bin Sayıya Ulaşan 8. Oyuncu Oldu

Kevin Durant, NBA'de Tarihe Geçti

Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 30 bin sayı barajını geçerek bu başarıya ulaşan 8. basketbolcu oldu.

Maç Performansı

NBA'de 4 maçın oynandığı gün, Durant, Memphis Grizzlies ile oynanan karşılaşmada 34 sayı atarak maçın en skoreri oldu. Suns, 119-112'lik skorla bu maçı kaybetti ve sezonun 27. yenilgisini almış oldu. Durant’in bu başarısıyla birlikte NBA normal sezon kariyerinde toplam 30 bin 8 sayı'ya ulaştı.

Diğer Tarihî İsimler

Durant, LeBron James (41 bin 623), Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Dirk Nowitzki (31 bin 560) ve wilt Chamberlain (31 bin 419) ile birlikte bu önemli başarıya ulaşarak NBA tarihinde 30 bin sayıya ulaşan 8. basketbolcu oldu.

Diğer Maçların Sonuçları

Ayrıca NBA'de bu akşam gerçekleşen diğer karşılaşalarda sonuçlar şu şekilde:

  • Philadelphia 76ers - Toronto Raptors: 103-106
  • Indiana Pacers - New York Knicks: 115-128
  • Chicago Bulls - Detroit Pistons: 92-132
  • Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 112-119

Knicks'te Karl-Anthony Towns 40 sayı, 12 ribaund ve Josh Hart 30 sayı, 10 ribaund ile öne çıkarken, Pacers'ın bu maçta 23. yenilgisini yaşamış olması ise dikkat çekti.

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