Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. Yıl Dönümü: Trabzonspor'un Anma Töreni

Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle Trabzonspor, kupayı müzesine kazandıran futbolcularıyla önemli bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Bordo-mavili takımın oyuncuları, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından düzenlenen ve Galatasaray, Beşiktaş ile Kıbrıs Mücahitgücü gibi takımları da kapsayan turnuvayı kazanarak tarih yazdıkları Göyneli Stadı'nı ziyaret etti.

Trabzonspor'un resmi açıklamasında, 21-23 Ocak 1975 tarihleri arasında yapılan turnuvaya katılan oyuncuların, 50 yıl sonra buluşarak nostaljik anılar tazeleme fırsatı bulduğu ifade edildi. Kupanın kazanılmasında emeği geçen Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Mehmet Cemil Altun, Hüsnü Özkara, Bekir Barçın, Mustafa Özbey, Necati Özçağlayan, Aziz Öğütçen, Hüseyin Tok ve İhsan Sakallıoğlu, final maçını oynadıkları stadyumu tekrar ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Ali Kemal Denizci, bu anlamlı ziyarette "50 yıl sonra stadın çimlerine ayak basmak, o günlerin heyecanını yeniden yaşamamıza vesile oldu. Bu kupa, Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir direnişin ve dayanışmanın simgesi olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra, Hüseyin Tok ise "Burada bulunmak, yalnızca bir zaferin değil, kardeşlik ve dayanışmanın da hatırasını yaşatıyor. O günlerde sahada hissettiklerimiz, bugün bile içimizi aynı gurur ve heyecanla dolduruyor." dedi.

Ayrıca, Necati Özçağlayan, o dönemde futbolcu olan ve sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlık görevini üstlenen Ali Çetin Amcaoğlu'na Trabzonspor'un şampiyonluk atkısını takdim etti.

Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. yılı, sadece bir zaferin değil, aynı zamanda geçmişin hatırlanması bakımından Trabzonspor camiası için büyük bir öneme sahip.

Kıbrıs Barış Kupası'nı elde eden Trabzonspor'un oyuncuları, final maçının oynadığı Göyneli Stadı'nı kupanın 50. yıl dönümünde ziyaret etti.