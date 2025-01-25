DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.740.099,05 0,32%

Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. Yıl Dönümü: Trabzonspor'un Anma Töreni

Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. yıl dönümünde, final maçının yapıldığı Göyneli Stadı'nı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:13
Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. Yıl Dönümü: Trabzonspor'un Anma Töreni

Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle Trabzonspor, kupayı müzesine kazandıran futbolcularıyla önemli bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Bordo-mavili takımın oyuncuları, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından düzenlenen ve Galatasaray, Beşiktaş ile Kıbrıs Mücahitgücü gibi takımları da kapsayan turnuvayı kazanarak tarih yazdıkları Göyneli Stadı'nı ziyaret etti.

Trabzonspor'un resmi açıklamasında, 21-23 Ocak 1975 tarihleri arasında yapılan turnuvaya katılan oyuncuların, 50 yıl sonra buluşarak nostaljik anılar tazeleme fırsatı bulduğu ifade edildi. Kupanın kazanılmasında emeği geçen Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Mehmet Cemil Altun, Hüsnü Özkara, Bekir Barçın, Mustafa Özbey, Necati Özçağlayan, Aziz Öğütçen, Hüseyin Tok ve İhsan Sakallıoğlu, final maçını oynadıkları stadyumu tekrar ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Ali Kemal Denizci, bu anlamlı ziyarette "50 yıl sonra stadın çimlerine ayak basmak, o günlerin heyecanını yeniden yaşamamıza vesile oldu. Bu kupa, Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir direnişin ve dayanışmanın simgesi olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra, Hüseyin Tok ise "Burada bulunmak, yalnızca bir zaferin değil, kardeşlik ve dayanışmanın da hatırasını yaşatıyor. O günlerde sahada hissettiklerimiz, bugün bile içimizi aynı gurur ve heyecanla dolduruyor." dedi.

Ayrıca, Necati Özçağlayan, o dönemde futbolcu olan ve sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlık görevini üstlenen Ali Çetin Amcaoğlu'na Trabzonspor'un şampiyonluk atkısını takdim etti.

Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. yılı, sadece bir zaferin değil, aynı zamanda geçmişin hatırlanması bakımından Trabzonspor camiası için büyük bir öneme sahip.

Kıbrıs Barış Kupası'nı elde eden Trabzonspor'un oyuncuları, final maçının oynadığı Göyneli...

Kıbrıs Barış Kupası'nı elde eden Trabzonspor'un oyuncuları, final maçının oynadığı Göyneli Stadı'nı kupanın 50. yıl dönümünde ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Corendon Alanyaspor 5-4 RAMS Başakşehir: Heyecan Dolu Karşılaşma
2
Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Başladı: Heyecan Dolu Karşılaşmalar
3
Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı: Onvo Antalyaspor ile Karşılaşacak
4
Uğur Okulları İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Yendi
5
BOTAŞ, Nesibe Aydın'ı 81-64 Mağlup Etti
6
Nesine 3. Lig'de 17. Hafta Maçları Başladı
7
Datça'da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Rüzgar Gibi Geçti

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler