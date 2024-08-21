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Kilis'te Fabrika Voleybol'un 36. Okulu Açıldı

Fabrika Voleybol'un yeni okulu Kilis'te çocuklar için açıldı, voleybol eğitimi başladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:49
Kilis'te Fabrika Voleybol'un 36. Okulu Açıldı

Kilis'te Fabrika Voleybol Okulu Açılışı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, çocukların voleybol ile tanışması ve lisanslı sporcu sayılarını artırmak amacıyla kurulan Fabrika Voleybol, toplamda 36. okulunu Kilis'te açtı.

Okulda Eğitim Alan Öğrenciler

Kilis'te faaliyet gösteren bu yeni voleybol okulunda, 6-16 yaş aralığında 30 çocuk eğitim fırsatı buluyor. Eyüp Dölek, Kilis Fabrika Voleybol antrenörü, çocukların beklentilerini karşılamak amacıyla en iyi koşullarda eğitim aldıklarını vurguladı. Bu eğitim sayesinde, çocuklar hayallerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Hedefler ve Projenin Amacı

Dölek, Fabrika Voleybol'un 2013'ten beri Türkiye çapında faaliyet gösterdiğini belirtti. "Hedefimiz, voleybolda olabildiğince çok çocuğa ulaşmak ve onları bu spora teşvik etmek. Özellikle 7, 8 ve 9 yaş grubundaki çocuklar bizim için daha önemli. TVF'nin desteğiyle profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Öğrencilerin Hedefleri

Okulun öğrencilerinden Emine Ecrin Aşir, voleybolu fiziksel olarak kendisine uygun ve eğlenceli bulduğunu ifade ederek, "Filenin Sultanları" gibi profesyonel bir sporcu olma hayali kurduğunu söyledi.

Diğer bir öğrenci olan Ahmet Eren Topal ise voleybolu severek oynadığını dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 36. okulu Kilis'te hizmete girdi. Kilis'te açılan okulda 6-16 yaşlarındaki 30 çocuk eğitim alıyor.

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