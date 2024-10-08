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Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor'u Geçti

Kırıkkale FK, Zonguldakspor'u deplasmanda 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:06
Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor'u Geçti

Kırıkkale FK'nın Ziraat Türkiye Kupası Başarısı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turunda, misafir takım Kırıkkale FK, Zonguldakspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynandı. Kırıkkale FK, maçın ilk yarısına hızlı bir başlangıç yaparak, 22. dakikada Berkay Göçmen ve 35. dakikada Serhat Tunç'un golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci Yarının Gelişimi

İkinci yarıda Kırıkkale FK, tempoyu düşürse de Zonguldakspor, 68. dakikada Okan Baydemir ile farkı 1'e indirmeyi başardı. Maçta seviye yükselirken, ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Ethem Pülgir'in golüyle eşitliği sağladı ve normal süre 2-2 sona erdi.

Uzatmalarda Sonuç Değişti

Maç uzatmalara gidebilirken, 114. dakikada Kırıkkale FK'dan Can Muhammet Vural, penaltıdan attığı golle ekibini tekrar öne geçirdi. Ardından, 118. dakikada Burak Başkaya'nın attığı golle Kırıkkale FK, maçı 4-2 kazanarak adını 3. tura yazdırdı.

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