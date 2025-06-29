Kırklareli'de Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Devam Ediyor

Kırklareli'de Muaythai Heyecanı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından organize edilen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda devam ediyor.

27 Haziran'da başlayan şampiyona, 40 ilden yaklaşık 400 sporcu ile sürüyor. Bu organizasyon, genç yeteneklerin ringdeki performanslarını sergilemeleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Ev Sahibi Olmanın Gururu

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu aktardı. Ayrıca, müsabakaların heyecan verici geçtiğini ve üst tura yükselen sporcuları tebrik etti.

Final müsabakaları, 1 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlik, Muaythai tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kırklareli'nde Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran Cuma başlayan organizasyonda bugüne kadar 150 müsabaka gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran Cuma başlayan organizasyonda bugüne kadar 150 müsabaka gerçekleştirildi.