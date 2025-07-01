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Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

Kırklareli'nde düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası, 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:20
Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

Kırklareli'nde Muaythai Heyecanı!

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde büyük bir coşku ile sona erdi. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden 400 sporcu mücadele etti.

Dereceye Giren Sporculara Ödülleri Verildi

İki gün süren şampiyonada dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, yaptığı konuşmada, şampiyonada derece elde eden sporcuları tebrik etti.

Başarılar Diledi

Babuşcu, Muaythai branşında Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, sporculara katılacakları Balkan ve dünya şampiyonalarında başarı diledi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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