Kırklarelili Genç Tekvandocuların Olimpiyat Hayali

Kırklarelili genç tekvandocular Irmak Karaca ve Beren Ada Gelgeç, uluslararası şampiyonlarda madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:37
Kırklarelili Genç Tekvandocuların Olimpiyat Hayali

Kırklarelili Genç Tekvandocuların Olimpiyat Hayali

Kırklareli'nden milli takıma seçilen genç tekvandocular Irmak Karaca ve Beren Ada Gelgeç, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün başarı ile dikkat çekti. 16 yaşındaki Irmak Karaca, 8 yaşında başladığı tekvandoda yurt içi ve dışında pek çok şampiyonada kürsüye çıktı. 14 yaşındaki Beren Ada Gelgeç de 7 yıl içinde Avrupa ve Türkiye'de çeşitli madalyalar kazanmayı başardı.

Öncü Başarılar ve Hedefler

Karaca, son katıldığı Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında elde ettiği ikincilik ile milli takıma seçildi. Gelgeç ise gençler kategorisinde üçüncü olarak en küçük yaşta derece alan sporcu olma unvanına sahip oldu. İki genç sporcu, tekvandoda olimpiyatlara katılmayı ve uluslararası arenada başarı elde etmeyi hedefliyor.

Hayallerinin Peşinde

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatına jimnastik ile başlayıp sonradan tekvandoya yöneldiğini belirtti. Çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı madalyalar ile emeğinin karşılığını aldığını söyleyen Karaca, "Bu yıl yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldum ve milli takıma seçildim. Hedefim, milli takım adı altında katılacağım müsabakalarda kürsüde yer almak" dedi.

Gelgeç de kendisinin en küçük sporcu olarak Türkiye üçüncüsü olduğunun altını çizerek, "Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

Destek ve Gurur

Antrenör Gökhan Yeşil, milli takıma seçilen Karaca ve Gelgeç ile gurur duyduğunu ifade ederek, Kırklareli'nden tekvando branşında 19 sporcunun milli takıma gönderildiğini belirtti. Yeşil, Kırklareli'nin uluslararası alanda adını duyurmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak...

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak Karaca (solda) ve Beren Ada Gelgeç (sağda), uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefliyor.

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak...

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak Karaca (solda) ve Beren Ada Gelgeç (sağda), uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefliyor.

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