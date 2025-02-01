Kırklarelispor, Beşiktaş'la Oynamanın Heyecanını Yaşıyor

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş ile yapacağı maç için büyük bir heyecan kürsüsüne çıktı. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Duman, takımının Beşiktaş gibi önemli bir kulüple oynayacak olmasının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Grubun ilk maçında Sipay Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor, 4 Şubat Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi Duman, takımlarının Beşiktaş maçına iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Beşiktaş'a karşı çekinmeden, lig maçında nasıl oynuyorsak, o şekilde sahada olacağız" dedi.

Futbolcular Sürpriz İçin Heyecanlı

Futbolculardan Okan Derici, Beşiktaş ile oynanacak maçın futbol hayatında "unutulmaz" bir deneyim olacağını ifade etti. Derici, "Sürpriz yapma peşindeyiz. Zoru seviyoruz" diyerek, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Beşiktaş ile Oynamanın Coşkusu

Futbolcu Bedirhan Özyurt ise, böyle bir büyük takıma karşı çıkacak olmanın heyecanını duyduğunu belirterek, "Herkeste Beşiktaş ile oynayacak olmanın heyecanı var. Biz iyi hazırlanıyoruz, kupadaki performansımız ortada" dedi. Özyurt, maçın kendileri için özel bir anlam taşıdığını ve galibiyet hedefinde bulunduklarını ifade etti.

Kırklarelispor, Beşiktaş maçıyla birlikte tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. Taraftarlarının desteğini arkasına alan yeşil-beyazlı ekip, başarı için elinden geleni yapmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda mücadele eden Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u Beşiktaş maçı heyecanı sardı. 4 Şubat Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak yeşil-beyazlı ekip Kırklarelispor Tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekibin teknik direktörü Ahmet Duman, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda mücadele eden Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u Beşiktaş maçı heyecanı sardı. 4 Şubat Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak yeşil-beyazlı ekip Kırklarelispor Tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekibin teknik direktörü Ahmet Duman, AA muhabirine açıklamada bulundu.