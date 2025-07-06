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Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü Altın Kemeri Hedefliyor

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerini kazanarak altın kemere ulaşmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 09:23
Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü Altın Kemeri Hedefliyor

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün Hedefi Altın Kemer

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerine de katılma niyetinde olduğunu açıkladı. Özünlü, bu üçlemeyi tamamlayarak altın kemerin sahibi olmayı hedefliyor.

Yoğun Katılım ve Misafir Ağırlama Çabası

Özünlü, gazetecilere verdiği demeçte, Kırkpınar'a bu yıl katılımın yoğun olduğunu ve heyecanlarının her yıl arttığını belirtti. Kentte gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Özünlü, "Ağa tribününe 1300 kişilik kapasiteye 5 bin 500 talep aldım. Yönetmesi çok zor, ancak kitle genişletme çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Edirne'de Pehlivan Yetiştirme Vizyonu

Kırkpınar'ın organizasyonunu daha ileriye taşımak için çalışmalar yaptığını vurgulayan Özünlü, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen güzellik yarışmalarını hatırlatarak, kaybolan gelenekleri canlandırarak daha fazla ilgi çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Güreş Yönetiminde Dayanışma ve Vizyon

Ufuk Özünlü, ağalık yapmanın onun için önemli olduğunu belirtirken, geçen yılki ağalığa girerken duyduğu heyecanı ve çıktığı bu yolda kendisine olan tam inancını açıkladı. "Niyetim var. 665 ve 666'ya da niyetim var. O üçlemeyi Allah nasip kısmet ederse yapacağız," dedi.

Güreş Eğitimi İçin Yeni Alan

Edirne'de pehlivanların yetişeceği yeni bir güreş eğitim alanı oluşturmayı hedeflediğini belirten Özünlü, "Şehrin pehlivanlarının çalışacağı bir güreş alanına ihtiyacı var. Burada pehlivan yetişmesi çok çok önemli. Dolayısıyla, burada yapılacak güreş sahası, kalıcı eserlerden bir tanesi olacak," diyerek geleceğe yönelik önemli bir yatırım planını dile getirdi.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerini de kazanarak...

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerini de kazanarak altın kemerin sahibi olmak istediğini söyledi. Özünlü, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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