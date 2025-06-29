Kırkpınar Yüzme Şenliği 2023'te Renkli Anlara Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe toplamda 39 kulüpten 550 sporcu katıldı ve 7 yaş ve üzeri yüzücüler, madalya için kıyasıya yarıştı.

Şampiyon Kulüpler Belirlendi

Dönem sonunda, Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübü 732 puanla birinci olurken, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 603 puanla ikinci, TED Çorlu Koleji Spor Kulübü ise 465 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Geleneksel Etkinlikte Büyük Katılım

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi geleneksel olarak düzenledikleri bu etkinliğin geniş katılımla yapıldığını ifade etti. Dinç, "Kırkpınar Yüzme Şenliği'ni her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku içinde gerçekleştirdik. Katılan tüm kulüp ve sporcuları tebrik ediyorum," dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi. Dereceye giren takım ve sporculara kupaları verildi.

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi. Dereceye giren takım ve sporculara kupaları verildi.