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Kırşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Kırşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:50
Kırşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Kırşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Zafere Ulaştı

Kırşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi takım, sahadan 34-32 galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 16-15 önde tamamlamasıyla sonuçlandı. Ancak Kırşehir Belediyespor, ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla skoru lehine çevirmeyi başardı. Bu maç, Kırşehir ekibinin sezon içerisindeki önemli galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kırşehir Belediyespor, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken, takımın oyuncu ve teknik heyetini de tebrik etmek gerekiyor.

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