Kırşehir'de Ampute Futbol Milli Takımı ve Kadın Takımı Gösteri Maçı

Kırşehir'de Ampute Futbol Coşkusu

Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Futbol SK Kadın Takımı ile muhteşem bir gösteri maçına imza attı. Karşılaşma, Kırşehir Ahi Stadyumu'nda gerçekleşti ve başlama vuruşunu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek yaptı.

Maç Sonrası Coşku

Mücadelenin ardından Kırşehirli taraftarlar, takım kaptanlarına çiçek takdim ederek desteklerini gösterdi. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, maç sonrası yaptığı açıklamada Kırşehir’de futbola olan yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Temiz, "Bu tür organizasyonların halkı ve Kırşehir Kadın Futbol Takımımızı motive edeceğini düşünüyoruz. Kırşehir halkının desteği bizim için çok değerli," şeklinde konuştu.

Onur ve Gurur

Kırşehir Futbol SK Başkanı Çağatay Han Torun ise her iki takımın Kırşehir'de oynadığı maçın önemine vurgu yaptı. Torun, "Milli takımımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Kırşehir'i temsil edecek kadın futbol takımı oluşturarak Türk kadınlarının spor içindeki yerini vurgulamak istedik. İki güzide takım burada karşı karşıya geldi ve çok başarılı bir organizasyon oldu," ifadelerini kullandı.

Şehrin Tanıtımına Katkı

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise karşılaşmanın şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti. Karşılaşmayı takip eden vatandaşlar, milli takım lehine tezahüratlarda bulundu ve etkinliğin coşkulu atmosferini destekledi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir Futbol SK Kadın Takımı ile gösteri maçına çıktı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir Futbol SK Kadın Takımı ile gösteri maçına çıktı.