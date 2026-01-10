Kırşehir FK, TFF 3. Lig’de İkinci Yarıya Silifke Spor Maçıyla Başlıyor

Kırşehir FK, TFF 3. Lig ikinci yarısına pazar günü Silifke Spor maçıyla başlayacak. Başkan Torun cezalar ve kadro planlamasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:10
Başkan Torun: 'Temiz lig istiyoruz'

Kırşehir Futbol Kulübü, TFF 3. Lig’in ikinci yarısına pazar günü oynayacağı Silifke Spor maçıyla başlayacak.

Profesyonel liglerde yaşanan soruşturma sürecinin tüm takımları olumsuz etkilediğini belirten kulüp başkanı Çağatay Han Torun, kendi takımlarının da bu süreçten zarar gördüğünü söyledi.

Torun, federasyonun profesyonel lig yapılanması kapsamında verdiği cezalar nedeniyle 13 oyuncunun 45 gün ile 9 ay arasında değişen cezalar aldığını ifade etti: 'Temiz lig istiyoruz şu anda ikinci yarıya odaklıyız.'

'İnşallah pazar günü oynayacağımız Silikespor maçıyla birlikte sezonu açacağız.' dedi. Torun, iki oyuncunun cezasını tamamlayarak sahalara döneceğini, ayrıca dört maç sonra dönecek oyuncuların da olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmelere göre kadro planlamasını yaptıklarını vurgulayan Torun, 'Dönen ve dönecek oyuncularımızı da hesaba katarak kadro yapılandırmamızı şekillendirdik.' ifadelerini kullandı.

Torun, transfer dönemine dikkat çekerek, 'Çok ekstra bir durum olmazsa takımımızdan gidecek ya da gelecek oyuncular olabilir. Küçük dokunuşlarla yolumuza devam etmeyi planlıyoruz.'

Yeşil-beyazlı kulüp 18 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

