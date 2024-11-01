KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, TAF Başkanı Ahmet Karadağ'ı Ziyaret Etti

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı'ndan TAF Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ'ı ziyaret etti.

Görüşmenin Detayları

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakallı, Karadağ ile makamında bir araya geldi. Bu önemli karşılaşma, iki federasyon arasında işbirliği ve dayanışma bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Başarılar Dileği

Sakallı, ziyaret sırasında Karadağ'a bir plaket takdim etti ve kendisine görevinde başarılar diledi. Bu ziyaret, KKTC ve Türkiye arasındaki spor ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.