KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor'u Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Trabzonspor'a Destek Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ı ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çağatay, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'un yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Papara Park'ta düzenlenen ziyarette, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Konsolos Çağatay, bordo-mavili takıma başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Takım'ın formasını çok özel bir jest olarak takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kafkas, Çağatay'a teşekkür ederek, bu tür dayanışmaların önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Trabzon Konsolosu Erek Çağatay (sağda), Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ı (solda) ziyaret etti.