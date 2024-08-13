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Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan AA'ya Ziyaret

Mete Gazoz ve ekibi, Türk okçuluğunu onurlandırmak için Anadolu Ajansı'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:28
Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan AA'ya Ziyaret

Klasik Yay Erkek Milli Takımı AA'yı Ziyaret Etti

Türkiye'nin olimpiyat tarihine damgasını vuran Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Takım, olimpiyatlarda Türkiye'ye takım sporlarında kazandırdığı ilk madalya ile büyük bir gurur kaynağı oldu.

Başarıya Giden Yol

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan baskı altında da başarılı olan bu genç sporcular, uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla Türk okçuluğunu yüceltmiş durumda. Gelecek Hedefleri

Takım, yeni hedeflerini paylaşırken, iş birliğinin ve özverinin önemine de vurgu yaptı. Ziyaret, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 3), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 3), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kabul etti. AA Genel Müdürü Karagöz, milli sporcular Mete Gazoz (sol 3), Ulaş Berkim Tümer (sağ 2) ve Muhammed Abdullah Yıldırmış (sol 2) ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu (sağda) ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i (solda) AAtölye'de ağırladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 3), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 3), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kabul etti. AA Genel Müdürü Karagöz, milli sporcular Mete Gazoz (sol 3), Ulaş Berkim Tümer (sağ 2) ve Muhammed Abdullah Yıldırmış (sol 2) ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu (sağda) ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i (solda) AAtölye'de ağırladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 3), Paris 2024...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağ 3), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kabul etti. AA Genel Müdürü Karagöz, milli sporcular Mete Gazoz (sol 3), Ulaş Berkim Tümer (sağ 2) ve Muhammed Abdullah Yıldırmış (sol 2) ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu (sağda) ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i (solda) AAtölye'de ağırladı.

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