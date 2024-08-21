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Kocaeli'de Bisiklet Tutkunlarının Buluşması: 4. Turizm ve Bisiklet Festivali

Kocaeli'de 4. Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:02
Kocaeli'de Bisiklet Tutkunlarının Buluşması: 4. Turizm ve Bisiklet Festivali

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali Başlıyor

12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, bisiklet tutkunlarını Kandıra'nın eşsiz güzellikleriyle buluşturacak.

Doğa ve Turizm Amaçlı Etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu işbirliğiyle düzenlenen festival, bölgenin doğal zenginliklerini ve doğa turizmi rotalarını tanıtmayı hedefliyor.

Festival Programı

Etkinliğin ilk gününde, katılımcılar 6 kilometrelik parkurda Kerpe Kartal Kayalıkları'na gün batımı sürüşü yapacak. Takip eden günlerde ise Kerpe, Cebeci, Babalı, Çamkonak, Pembe Kayalar, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahlar kullanılacak.

Kandıra Doğa Turizmi Parkurları

Kandıra'nın turistik öneme sahip yerleri ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları çerçevesinde hazırlanan 90 kilometrelik Kandıra Sahil Bisiklet rotaları da tanıtılacak.

Uluslararası Katılım

Bu yılki festivale Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan birçok bisiklet tutkunu katılacak. Böylelikle festivalin uluslararası bir kimlik kazanması da hedefleniyor.

Hedef: Bisiklet Turizmini Geliştirmek

Festivale bağlı olarak, bisiklet turizminin Kocaeli'de gelişmesini sağlamak ve şehirdeki rotaları Eurovelo bisiklet ağlarıyla entegre etmek amaçlanıyor.

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Turizmin...

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Turizmin gelişmesi, Turizm Master Planı ve markalaşma yolculuğu kapsamında gerçekleştirilecek festivalde, bisiklet tutkunları Kandıra'nın turistlik mekanlarında pedal çevirecek.

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Turizmin...

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Turizmin gelişmesi, Turizm Master Planı ve markalaşma yolculuğu kapsamında gerçekleştirilecek festivalde, bisiklet tutkunları Kandıra'nın turistlik mekanlarında pedal çevirecek.

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Turizmin...

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Turizmin gelişmesi, Turizm Master Planı ve markalaşma yolculuğu kapsamında gerçekleştirilecek festivalde, bisiklet tutkunları Kandıra'nın turistlik mekanlarında pedal çevirecek.

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