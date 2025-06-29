Kocaeli'de Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Coşkusu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, büyük bir katılımla gerçekleşti. Gebze Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, toplam 250 profesyonel dağ bisikleti sporcusu mücadele etti.

Etkinlikteki Önemli Açıklamalar

Organizasyon, Beylikdağı mevkisinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin spor alanında destek vermeye ve sporu çeşitlendirmeye devam edeceğini ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise etkinliğin uluslararası düzeyde olduğunu belirterek, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dereceye Giren Sporcular

Kupa töreninde, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, belediye meclis üyeleri ve sporseverler de yer aldı.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı:

Elit Kadınlar

1- Azize Bekar

2- Sevim Gerçek

3- Ekin Ereke

1- Azize Bekar 2- Sevim Gerçek 3- Ekin Ereke Elit Erkekler

1- Samet Bulut

2- Emre Yavuz

3- Zeki Kaygısız

1- Samet Bulut 2- Emre Yavuz 3- Zeki Kaygısız Genç Kadınlar

1- Emine Irmak Sezer

2- Duygu Sezer

3- Damla Eser

1- Emine Irmak Sezer 2- Duygu Sezer 3- Damla Eser Genç Erkekler

1- Çınar Serdaroğlu

2- Samet Baştatar

3- Mustafa Demir

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsü düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsü düzenlendi.