Kocaeli'de Güreş Turnuvasında 3. Gün Müsabakaları Tamamlandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde, 5 sıklette madalya kazanan sporcular belirlendi.
Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etmekte.
Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden toplam 600 güreşçi organizasyonda mücadele etti. Turnuvanın 3. gününde serbest stildeki 5 sıklette sıralamalar belli oldu.
57 Kilo Kategorisi
1- Aman Aman (Hindistan)
2- Rahul Rahul (Hindistan)
3- Yusuf Demir
3- Muhammet Karavus
65 Kilo Kategorisi
1- Abdulmazhid Kudiev (Tacikistan)
2- İslam Guseninov (Bağımsız sporcu)
3- Cavit Acar
3- Rohit Rohit (Hindistan)
74 Kilo Kategorisi
1- Nurkozha Kaipanov (Kazakistan)
2- Eldarovitch Ramazan Ramazanov (Bulgaristan)
3- Seyfulla Itaev (Fransa)
3- Jafar Chuliboyev (Özbekistan)
86 Kilo Kategorisi
1- Ali Tcokaev (Azerbaycan)
2- Azamat Douletbekov (Kazakistan)
3- Alperen Atar
3- Mahamedkhabib Kadzimahamedau (Bağımsız sporcu)
97 Kilo Kategorisi
1- Rizabek Aitmukhan (Kazakistan)
2- Akhmed Adamovich Magamaev (Bulgaristan)
3- Aliakssandr Hushtyn (Bağımsız sporcu)
3- Resul Güneş
Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 3. gününde 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.
Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 3. gününde 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.