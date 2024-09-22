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Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Darıca'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nda kazananlar ödüllendirildi, katılım yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:43
Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Şampiyonaya Yoğun Katılım

Şampiyonaya 28 farklı spor kulübünden toplamda 120 sporcu katıldı. 112 erkek ve 8 kadın sporcu, 41 tekneyle Darıca açıklarındaki dalış noktalarında nefes kesen mücadeleler sergiledi.

Dereceye Giren Takımlar

Erkekler kategorisinde takım sıralamasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Çalıkuşu Spor Kulübü ikinci ve Bodrum Su Spor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluk elde ederken, Nicomedia Su Spor Kulübü ikinciliği kazandı.

Bireysel Başarılar

Erkekler bireysel sıralamasında Fahrihan Uysal birinci, Selim Konya ikinci ve Cem Ceylan üçüncü oldu. Genç erkekler (25 yaş altı) kategorisinde ise Yasin Akıncı, Kaan Demircan ve Mert Erün ilk üç sırayı paylaştı. Kadınlar bireysel kategorisinde ise Ebru Karabulut birinci, Fethiye Kahraman ikinci ve Sibel Bircan Kurağı üçüncü sırada yer aldı.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara ödüllerini TSSF Başkanvekili Kadir Sağlam, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

TSSF Başkanı'nın Mesajı

TSSF Başkanı Fatih Uysal, şampiyonada dereceye giren tüm sporcuları ve takımları kutlayarak, organizasyona olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Sağlam ise organizasyona verdikleri destekten dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ederek, dereceye girenleri tebrik etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

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