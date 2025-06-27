Kocaeli'deki Güreş Turnuvası'nda 2. Gün Müsabakaları Tamamlandı

Kocaeli'de Düzenlenen Güreş Turnuvası'nda 2. Gün Müsabakaları Tamamlandı

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde, 10 sıklette madalya kazananlar belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen bu büyük organizasyonda, dünya genelinden 600 güreşçi 18 farklı ülkeden katılım gösterdi. 2. günde, kadınlar ve grekoromen stilde takım sıralamaları netleşti.

Bu yıl gerçekleşen turnuvada, kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluk elde ederek birinci sıraya yerleşti. Hindistan ikinci, Kazakistan ise üçüncü oldu. Grekoromen stilde de Türkiye birinciliği elde ederken, Macaristan ikinci, Hindistan üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye Giren Sporcular

Kadınlar 53 kilo

1- Shokhida Akhmedova (Özbekistan)

2- Elnura Mammadova (Azerbaycan)

3- Nargiz Samodova (Azerbaycan)

4- Sıla Aykul

Kadınlar 57 kilo

1- Neha Neha (Hindistan)

2- Laura Almaganbetova (Kazakistan)

3- Emine Çakmak

4- Marie Trayer (Almanya)

Kadınlar 62 kilo

1- Manisha Manisha (Hindistan)

2- Bilyana Zhivkova Dudova (Bulgaristan)

3- Birgül Sultanavo (Azerbaycan)

4- Sara Johanna Lindborg (İsveç)

Kadınlar 68 kilo

1- Sophia Schaefle (Almanya)

2- Elif Şevval Kurt

3- İrina Kazyulina (Kazakistan)

4- Tindra Linnea Sjoeberg (İsveç)

Kadınlar 76 kilo

1- Aiperi Medet Kyzy (Kırgızistan)

2- Vanesa Stoyanova Georgieva (Bulgaristan)

3- Mehtap Gültekin

4- Elmira Syzdykova (Kazakistan)

Grekoromen stil 60 kilo

1- Ekrem Öztürk

2- Nihad Guluzade (Azerbaycan)

3- Suraj Suraj (Hindistan)

4- Emre Mutlu

Grekoromen stil 67 kilo

1- Murat Fırat

2- Mahammad Shukurzade (Azerbaycan)

3- Sebastian Nad (Sırbistan)

4- İsmail Culfa

Grekoromen stil 77 kilo

1- Yunus Emre Başar

2- Per Albin Olofsson (İsveç)

3- Levente Levai (Macaristan)

4- Mehmet Daşdemir

Grekoromen stil 87 kilo

1- Hasan Berk Kılınç

2- Stanislau Shafarenka (Bağımsız Sporcu)

3- Lachin Valiyev (Azerbaycan)

4- İstvan Takacs (Macaristan)

Grekoromen stil 130 kilo

1- Darius Attila Vitek (Macaristan)

2- Koppany Simon Laszlo (Macaristan)

3- Fatih Bozkurt

4- Dzmitry Zarubski (Bağımsız sporcu)

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.