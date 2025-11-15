Kocaeli Kadın Basketbol'da Sessizlik: Ligden Çekilme İddiaları

Kocaeli Kadın Basketbol’da belirsizlik sürüyor

Kocaeli Kadın Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne bu sezon Danilos Pizzadan yarışma hakkı devriyle katılmıştı. Ancak kulübün ligden çekileceği ve kapanacağı yönündeki iddialar son günlerde gündemi meşgul ediyor.

Yönetim sessiz, iletişim kesildi

Hafta başından bu yana ortaya atılan iddialara karşın kulüp yönetimi herhangi bir açıklama yapmıyor. Yöneticiler telefonlara yanıt vermeyi bırakırken resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Başantrenör Efe Güven’den duygusal paylaşımlar

Bu sessizlik dönemi içinde dikkatleri çeken isim başantrenör Efe Güven oldu. Güven sosyal medya hesabından ayrılık temalı paylaşımında şunları yazdı:

"Her kapanan kapı, doğanın bizi yeni bir yola yönlendirmek için kullandığı sessiz bir işarettir. Kapanışı kabullen ki açılacak olanı görebilesin."

Güven ayrıca takımın kaldığı konaklama tesisiyle ilgili veda ve teşekkür içerikli şu açıklamayı paylaştı:

"Bu satırları yazmak düşündüğümden çok daha zor. Çünkü burası benim için sadece bir konaklama yeri değil, gerçek bir aile yuvası oldu. Her geldiğimde kapıda karşılayan sıcak gülümsemeleriniz, içten sohbetleriniz, küçük ama değerli detaylara gösterdiğiniz özen… Hepsi bana evimdeymişim hissini verdi. Sizlerle paylaştığım her an, doğanın içinde kurduğumuz o huzurlu atmosfer, bir işletmeden çok daha fazlasıydı. Burası samimiyetin, emeğin, iyiliğin hala var olduğunu gösteren nadir yerlerden biri. Bana sunduğunuz tüm güzellikler için minnettarım. Her birinizin emeğine, kalbine, misafirperverliğine sonsuz teşekkür ederim. Buradan ayrılıyor olsam da buraya duyduğum bağlılık ve sizlere duyduğum sevgi kalacak. Yolunuz hep açık, kalbiniz hep böyle sıcak olsun"

Sportif durum ve gelecek belirsizliği

Takım ligde oynadığı son karşılaşmada kendi sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 70-67 yenerek galibiyet almıştı. Ancak ekip genelinde 6 maçta sadece 1 galibiyet bulunuyor. Kulübün 23 Ekim'de BOTAŞ'a konuk olması beklenen maça çıkıp çıkmayacağı hâlâ net değil.

Başkanın ve teknik ekibin daha önceki açıklamaları

Kulüp başkanı Taha Çalık, sezon başında verdiği röportajda takımın kalıcı olması için Kocaeli'de tesisleşme ve Kandıra'da basketbol salonu çalışmaları yaptıklarını söylemişti. Çalık, "Kulübün sahibi Yakup Kürşat Yılmaz'dır. Kocaeli’nin ve Giresun’un da değeridir. Onun elini taşın altına koyduğu, finanse ettiği noktada teveccühüyle basketbol takımının başındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Başantrenör Efe Güven ise daha önce, "Kocaeli’de, Euroleague takımlarında olan 1. sınıf organizasyon var" sözleriyle takımın organizasyon kalitesine vurgu yapmıştı.

Gelişmeler ve olası resmi açıklamalar bekleniyor; kulüp yönetiminin sessizliği bozmaması belirsizliği artırıyor.

