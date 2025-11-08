Kocaeli Kadın Basketbol - Dardanel Çanakkale: Maç Yaklaşık Yarım Saat Durdu, Skorboard Arızalandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale arasındaki maç, gerginlik ve skorboard arızası nedeniyle yaklaşık yarım saat durdu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:28
Kocaeli Kadın Basketbol - Dardanel Çanakkale: Maç Yaklaşık Yarım Saat Durdu, Skorboard Arızalandı

Kocaeli Kadın Basketbol - Dardanel Çanakkale Belediyespor maçında skorboard arızası

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor, İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşılaştı.

Olayın detayları

Karşılaşmanın ikinci periyodu sırasında oyuncular arasında yaşanan gerginlikle oyun durdu. İlk duruş, challenge için yaklaşık 10 dakika sürdü.

Maç yeniden başlayacağı sırada skorboard bozuldu ve arızanın giderilmesi için yaklaşık 10 dakikalık ek süre harcandı.

İkinci çeyrekte tabela 6.06'yı gösterirken yaşanan kesinti saat 14.54’e kadar devam etti. Oyun, toplamda yaklaşık yarım saat süren duraklamanın ardından tekrar başladı.

Ancak maç yeniden başlasa da skorboard, oyuncu isimleri, kaydettikleri sayılar ve faulleri göstermez şekilde çalıştı.

MAÇIN 2.ÇEYREĞİNDE HENÜZ 4 DAKİKA GERİDE BIRAKILMIŞTI Kİ ÖNCE CHALLENGE ARDINDAN SKORBOARD ARIZASI...

MAÇIN 2.ÇEYREĞİNDE HENÜZ 4 DAKİKA GERİDE BIRAKILMIŞTI Kİ ÖNCE CHALLENGE ARDINDAN SKORBOARD ARIZASI NEDENİYLE OYUN YARIM SAATE YAKIN DURDU.

SKORBOARD ARIZASI SADECE SÜREYİ VE SKORU GÖSTEREREK YENİDEN KULLANILABİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 3-2 Manisa FK
2
Bandırmaspor 1-0 Boluspor — Trendyol 1. Lig 13. Hafta
3
Elazığspor 1-2 Ankaraspor | Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. Hafta
4
Spor Toto 58-26 Ankara Hentbol | Ardventure Erkekler Süper Ligi 6. Hafta
5
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Anons Yoktu: Görev Gazeteciye Düştü
6
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Çaykur Rizespor — İlk Yarı
7
Yunus Akgün: Fıtık Ameliyatını Başarıyla Tamamladı, Sahalara Dönecek

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00