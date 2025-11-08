Kocaeli Kadın Basketbol - Dardanel Çanakkale: Maç Yaklaşık Yarım Saat Durdu, Skorboard Arızalandı

Kocaeli Kadın Basketbol - Dardanel Çanakkale Belediyespor maçında skorboard arızası

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor, İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşılaştı.

Olayın detayları

Karşılaşmanın ikinci periyodu sırasında oyuncular arasında yaşanan gerginlikle oyun durdu. İlk duruş, challenge için yaklaşık 10 dakika sürdü.

Maç yeniden başlayacağı sırada skorboard bozuldu ve arızanın giderilmesi için yaklaşık 10 dakikalık ek süre harcandı.

İkinci çeyrekte tabela 6.06'yı gösterirken yaşanan kesinti saat 14.54’e kadar devam etti. Oyun, toplamda yaklaşık yarım saat süren duraklamanın ardından tekrar başladı.

Ancak maç yeniden başlasa da skorboard, oyuncu isimleri, kaydettikleri sayılar ve faulleri göstermez şekilde çalıştı.

MAÇIN 2.ÇEYREĞİNDE HENÜZ 4 DAKİKA GERİDE BIRAKILMIŞTI Kİ ÖNCE CHALLENGE ARDINDAN SKORBOARD ARIZASI NEDENİYLE OYUN YARIM SAATE YAKIN DURDU.