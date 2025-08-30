Kocaelispor 1-1 Kayserispor: Markus Gisdol'dan Maç Değerlendirmesi

Gisdol: Beklentiler doğrultusunda duygu ve yoğunluk yüksek bir karşılaşma oynandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Gisdol, müsabakanın duygu ve yoğunluk bakımından bekledikleri gibi geçtiğini vurgulayarak, ilk yarının her dakikasında oyunu kontrol eden taraf olduklarını söyledi. Teknik adam, iki takımın da ciddi gol pozisyonları üretemediğini ifade etti.

Maçın 60. dakikasından sonra her iki ekibin de galibiyet için rakibi zorladığını belirten Gisdol, maçın kırılma anına dair şu ifadeleri kullandı: "Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız bu maçı kazanırsınız. Ancak ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken bir durumdu."

Beraberlikle ayrılmanın zor geldiğini söyleyen Gisdol, ilerleyen süreçle ilgili olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdi bir milli takım arasına gireceğiz. Umut ediyorum ki bu süreçte takımımıza yeni eklemeler olacak ve sonrasında lige yeniden başlayabileceğiz."

