Kocaelispor 1-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor ilk yarıyı 1-1 tamamladı; Petkovic ve Felipe Augusto golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:12
Kocaelispor 1-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Kocaelispor 1-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Rivas ceza sahasına girdi ve topu kale önüne gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Haidara’nın önünde kaldı. Ceza yayının solundan vuruşunu yapan Haidara’nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

18. dakikada sağ taraftan Agyei’nin pasında Tayfur çizgiye kadar indi ve topu kale önüne ortaladı. Kaleci Onana ile Churlinov’u aşan topa hareketlenen Petkovic yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

41. dakikada sağ tarafta Zubkov topu çizgiye inen Pina’ya bıraktı ve içeri kat etti. Pina’nın penaltı noktasına ortasında savunmadan seken topta buluşan Zubkov şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

44. dakikada Olaigbe’nin sol kanattan yaptığı ortada, rakiplerinin arasında topa yükselen Felipe Augusto yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat, Hakemler ve Kadrolar

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Karol Linetty, Tayfur Bingöl, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Can Keleş, Samet Yalçın, Serdar Dursun, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Muharrem Cinan, Botond Balogh, Cafumana Show, Oleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç, Jabol Folcarelli, Inao Oulai, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller

Petkovic (dk. 18) — Kocaelispor, Felipe Augusto (dk. 44) — Trabzonspor

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, TRABZONSPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, TRABZONSPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI 1-1 BERABERE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, TRABZONSPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor 1-2 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
2
İmren Alaçatıspor 2-0 Kazandı | İzmir Süper Amatör Lig E Grubu
3
U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı
4
Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak
6
Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
7
TFF 2. Lig: İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları