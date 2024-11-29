Kocaelispor, Adanaspor'u 2-0 İle Geçti

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un Başarılı Maçı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Maç sonucunda Kocaelispor, 2-0'lık skorla zafere ulaştı.

Bu galibiyet, Kocaelispor için büyük önem taşıyor. Takım, ev sahibi olmanın avantajını iyi değerlendirerek rakibini yenmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Adanaspor A.Ş, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Adanaspor A.Ş. kalecisi Korcan Çelikay, bir pozisyonda topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Adanaspor A.Ş, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Adanaspor A.Ş. kalecisi Korcan Çelikay, bir pozisyonda topun ağlarla buluşmasını engelledi.