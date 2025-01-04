Kocaelispor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Kocaelispor zaferle ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Maç başında bir duran top organizasyonundan verdiğimiz yarım pozisyon hariç, pozisyon vermeden maçı bitirmemiz bugün bizim için en doğru işlerden biriydi." sözlerini kullandı.

Taraftara Teşekkür

İsmet Taşdemir, ilk maçında çok iyi bir atmosfere tanıklık ettiğini belirterek, taraftara verdikleri destek için teşekkür etti. "Taraftar desteği böyle devam ettiği sürece takım çok daha farklı oynayacaktır" diyen Taşdemir, oyuncuların sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Iğdır FK'dan tepki

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın başında iyi bir performans sergilediklerini ancak taç atışı ve ardındaki basit hatalardan dolayı yedikleri iki gol nedeniyle takımın moralinin bozulduğunu dile getirdi.

Hatalar ve Değişim İhtiyacı

Özköylü, "Temaslı oyunda zayıf bir görüntü çiziyoruz. Bu çok ciddi bir problem" diyerek, oyuncularının kendilerine güvenlerinde azalma yaşadığını ve bu durumun basit hatalara yol açtığını belirtti. Ayrıca, Karagümrük maçı öncesinde yapacakları transferlerin önemine değinen Özköylü, "Kafa olarak bir değişim olmazsa fiziksel bir değişim yapmamız gerekecek" şeklinde konuştu.