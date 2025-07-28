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Kocaelispor, Anfernee Dijksteel ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, sağ bek Dijksteel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, kulüp için yeni bir başlangıç yapacak.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 17:29
Kocaelispor, Anfernee Dijksteel ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulüp, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Dijksteel. Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" sözlerine yer verildi.

Dijksteel, Hollanda doğumlu olup Surinam Milli Takımı'nda da forma giymektedir. Son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında mücadele eden Dijksteel, Kocaelispor için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel (sol 2)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel (sol 2) ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde, Kocaelispor 1. Başkan Vekili ve İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Veli Başkurt (sağ 2) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel (sol 2)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel (sol 2) ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde, Kocaelispor 1. Başkan Vekili ve İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Veli Başkurt (sağ 2) da yer aldı.

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