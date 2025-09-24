Kocaelispor, Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürüyor: İnan ve Dursun'dan Güven Mesajı

Kocaelispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Selçuk İnan: Rakibin de kadrosu oturmuyor, cesaret şart

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın da henüz ideal kadrosunu tam anlamıyla oturtamadığını ve rakibin de kendileri gibi yeni oyuncularla ilk 11'ini aradığını belirtti.

Beşiktaş'ın sahasında istenen futbola yakın bir görüntü verdiğini söyleyen İnan, bu tabloyu tersine çevirmek için sahada olacaklarını ifade etti. İnan, takımı hakkında ise, "İstediğimiz takımı, istediğimiz oyuncuları oynatan, istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilen bir takım görüntüsü oluşturduk ve bu tabloyu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş maçına ilişkin değerlendirmesinde İnan şu ifadeleri kullandı: "Önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız, Türkiye'de oynaması en zor deplasmanlardan birisi." Ayrıca, "2-3 gündür Beşiktaş’ın eksiklerini çalışıyoruz... Zaafları neler, artıları, eksileri neler? Hafta boyunca onların üzerine çalışacağız" diyerek teknik hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

İnan, maçın anahtarının ise takımdaki ruhsal duruş olacağını vurgulayarak, "En önemlisi cesaretli oynamak, yürekli oynamak ve bir şekilde kazanabileceğine inanmak" ifadelerini kullandı. Takım savunmasındaki zaafların üzerinde çalıştıklarını ve oyuncuların istekli olduklarını belirtti. Ayrıca cezalı oyuncuların döneceğini ve sonuçların iyileşeceğine inandığını söyledi.

İnan, sakatlıkları devam eden Karol ile Haidara'nın durumlarının yarın netleşeceğini belirtti. Sakat oyuncuların dönmesiyle tam kadroya yakın bir yapıyla çalışmaya başlayacaklarını ancak "ideal 11"in belki hiçbir zaman tam anlamıyla oluşmayabileceğini ifade etti.

Tribün desteği ve şehirle gurur

Takımın ligde son sırada olmasına rağmen Çaykur Rizespor maçında 30 bin taraftarın desteğini nasıl değerlendirdiği sorusuna İnan, bunun camia için bir şans olduğunu, şehrin ve taraftarın takıma olan sevgisinin önemli olduğunu söyledi. İnan, taraftarların Beşiktaş maçında da her koşulda yanlarında olacağını ve bu desteğin takımı güçlü kılacağını ekledi.

Serdar Dursun: Özgüven ve kenetlenme şart

Deneyimli futbolcu Serdar Dursun, Kocaelispor'un büyük ve aidiyet hissi güçlü bir camia olduğunu, son yıllardaki talihsizliklere rağmen takımı ait olduğu yere döndürdüklerini ifade etti. "İnanılmaz bir taraftar gücü var burada. Ondan dolayı inşallah onları bu sene mutlu edeceğiz" dedi.

Beşiktaş maçına ilişkin olarak Serdar, takımın iyi plan, konsantrasyon ve özgüvenle sahaya çıkması gerektiğini vurguladı: "Eğer korkarsak veya pasif oynarsak hiçbir şansımız yok." Serdar, futbolcular, teknik heyet, yönetim ve camianın kenetlenmesi gerektiğini söyledi ve galibiyete inandığını belirtti.

Kendini hazır hisseden Serdar, teknik direktörün şans vermesi halinde ilk 11'de görev alıp forma için her şeyi vereceğini söyledi. "Altı maç, iki puan" tablosunun değişebileceğine inandığını, daha çok maç oynayıp takıma gol ve asistle katkı vermek istediğini aktardı.

Milli takım hedefiyle ilgili olarak Serdar, hedefinin gelecek yıl Dünya Kupası'nda milli takımda olmak olduğunu, Kocaelispor'da fazla dakika alıp çift haneli gollere ulaşmayı ve yeniden milli takıma adını yazdırmayı amaçladığını söyledi. Serdar, Montella'nın Çaykur Rizespor maçına geldiğini öğrendiğinde heyecanlandığını ve o gün daha fazla süre alsaydı gol atacağını düşündüğünü belirtti.

Antrenman detayları

Antrenmanda oyuncular çeviklik, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaparken, idman pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Kaleci Jovanovic ile sakat olan Karol ve Haidara antrenmana katılmadı.

