Kocaelispor'da Şok İstifa: Ertuğrul Sağlam Görevinden Ayrıldı

Kocaelispor'da Şok Gelişme

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa ettiğini resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Finansal Zorluklar ve Hedefler

İstifasına ilişkin detayları paylaşan Sağlam, "Hedeflenen şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz bu günlerde, sessiz kalmanın mümkün olmadığı gelişmelere" dikkat çekti. Teknik direktör, Türkiye Kupası'nda kulübün kazasız şekilde ilerlediğini vurgulayarak, ligdeki 3. sıradaki rakipleriyle ise aralarında 4 puan fark olduğuna işaret etti.

Taraftar ve Yönetim İlişkisi

Sağlam, taraftarın mutluluğunun kendisi için en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, bazı saha dışı durumların kulübün gündemini meşgul etmeye başladığını ifade etti. "Taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar var," diyen Sağlam, bu durumu kınadı.

Sonuç ve Gelecek Dilekleri

"Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli," görüşünü paylaşan Sağlam, kulüp başkanının geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları ile fikir birliğinin olmadığını ifade etti.

Ertuğrul Sağlam, mevcut durumda iyi giden bir sürecin sabote edilmesine sessiz kalamayacağını belirterek, "Bu nedenle kulüp başkanının dolaylı taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibarıyla sonlandırıyorum," dedi. Sağlam, Kocaelispor camiasına ve taraftarına ligde başarılar diledi.