Kocaelispor Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Düzce'de Kocaelispor'un Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor, yeni sezon için hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Bugünkü idman, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürüldü.

Takım, yarın Sivasspor ile Trendyol 1. Lig'de bir hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Antrenmanda defans oyuncusu Appindangoye de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Antrenmanda defans oyuncusu Appindangoye de yer aldı.