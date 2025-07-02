Kocaelispor Düzce Kampında Transfer Çalışmaları Hız Kazanıyor

Kocaelispor Düzce Kampında Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idman gerçekleştirmekte.

Kulüp Başkanı Recep Durul'dan Önemli Açıklamalar

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, hazırlık kampı için yine Topuk Yaylası'nı tercih ettiklerini belirtti. Durul, burada geçirdikleri zamanın kendilerine uğurlu geldiğini ifade etti. Ayrıca, transfer sürecinin zorluğuna değinen Durul, hem yurt içinde hem de yurt dışında transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Başkan Durul, iki futbolcu ile anlaştıklarını ve 4 bölge için transferlerin %90 oranında tamamlandığını açıkladı. Durul'un ifadesine göre; 1 sol kanat, 1 sağ kanat, 1 ön libero ve 1 de 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen orta saha oyuncusu ile mutabık kalındı. Prosedürlerin sürdüğünü ve birkaç gün içinde transferlerin tamamlanacağını belirtti. Toplamda 10 veya 11 transfer yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Teknik Direktör Selçuk İnan'dan Hedef Açıklaması

Teknik direktör Selçuk İnan, çalışmaların yolunda gittiğini aktararak, doğru takımı oluşturma amacında olduklarını vurguladı. Kadroda geçen seneden kalan oyuncuların çoğunu tutmayı başardıklarını ifade eden İnan, iki oyuncunun takıma katıldığını ve 3 oyuncunun imza aşamasında olduğunu söyledi.

İnan, taraftarların beklentilerini karşılayacak bir takım kurma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Benim için en önemli hedef, oynayacağımız ilk maç" dedi. Ayrıca, stadyumda 35 bin seyirciye iyi bir futbol sunmak istediğini vurguladı. "Süper Lig gerçekten zor, ama en büyük hedefimiz en üstü kovalamak" şeklinde konuştu.

Yeni Transferlerden Gelen Mesajlar

Yeni transferlerden Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic, Kocaelispor için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verirken; İngiliz futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei, Kocaelispor'un takımına bağlı bir taraftar olduğunu belirtti. Kaleci Gökhan Değirmenci ise burada güçlü bir performans sergilemek için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Antrenman sonrası, futbolcular top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yaparak kamp çalışmalarına devam etti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transferlerden Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic antrenman öncesinde basına tanıtılarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transferlerden Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic antrenman öncesinde basına tanıtılarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.