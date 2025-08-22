Kocaelispor Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor: İlk Puan Peşinde

Kocaelispor Fenerbahçe'ye Konuk Oluyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Karşılaşma Chobani Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kocaelispor'un Hedefi ve Eksikleri

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.

Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.