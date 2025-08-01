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Kocaelispor, Hazırlık Maçında Al-Wydad Club'ı 2-0 Geçti

Kocaelispor, Al-Wydad Club'ı 2-0 yenerek sezon öncesi hazırlık maçını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:50
Kocaelispor, Hazırlık Maçında Al-Wydad Club'ı 2-0 Geçti

Kocaelispor, Hazırlık Maçında Galip Geldi

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club ekibini 2-0 yenmeyi başardı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Derince Stadyumu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada rakibiyle karşı karşıya geldi.

İlk 11'ler ve Maçın Detayları

Kocaelispor, maça Javanovic, Appingdangoye, Ahmet Oğuz, Petkovic, Dan Agyei, Joseph Nonge, Show, Haidara, Wieteska, Mendes ve Samet Yalçın 11'i ile başladı. Fas ekibi Benabid, Boucheta, Bart, Aboulfath, Brayem, Lamirat, Bakasu, Aziz Ki, Hannouri, Moufi ve Amrabat ile sahaya çıktı.

Kocaelispor, karşılaşmanın ilk golünü Petkovic ile buldu. Devamında Oğulcan Çağlayan’ın da golüyle maçı 2-0'lık skorla tamamladı.

Petkovic’in İfadesi: “Golle Başlamak Güzel”

Karşılaşmanın ardından konuşan Petkovic, maçta attığı golle ilgili, "Kazanmaya alışmalıyız.” dedi. Hırvat Ligi’nden geldim ve burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim.” ifadelerini kullandı. Golle başladığı için mutlu olduğunu belirten Petkovic, “Sahada yaptığım kötü şeyler var ve olacak. Hocam da bunları gösterdi. Hatalarımı düzeltmeye çalışacağım.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club ekibini 2-0 yendi....

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club ekibini 2-0 yendi. Kocaelispor'un ilk golünü atan Petkovic, karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club ekibini 2-0 yendi....

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club ekibini 2-0 yendi. Kocaelispor'un ilk golünü atan Petkovic, karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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