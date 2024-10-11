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Kocaelispor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Ümraniyespor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:39
Kocaelispor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor'un Ümraniyespor Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maç için idmanlarını sürdürmekte. 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak olan Kocaelispor, antrenmanlarını Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştiriyor.

Antrenman Ayrıntıları

Takım, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ise pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Ancak sakatlığı süren Marcao, antrenmana katılamadı.

Yarınki maçta Kocaelispor, rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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