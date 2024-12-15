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Beşiktaş, Adana Demirspor Maçı İçin Adana'ya Ulaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi. Maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:47
Beşiktaş, Adana Demirspor Maçı İçin Adana'ya Ulaştı

Beşiktaş, Adana Demirspor Maçı İçin Adana'ya Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi.

Beşiktaş takımı, havalimanından hareketle takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçerken, kafilede Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel de bulunuyordu. Otelde bekleyen taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Adana'ya...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Adana'ya...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

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