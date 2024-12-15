Beşiktaş, Adana Demirspor Maçı İçin Adana'ya Ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi.
Beşiktaş takımı, havalimanından hareketle takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçerken, kafilede Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel de bulunuyordu. Otelde bekleyen taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı.
Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.