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Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i Zor Maçta Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i sahasında 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:40
Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i Zor Maçta Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sürpriz Galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında, Kuzeyboru evinde Galatasaray Daikin ile karşılaştı. İki takım arasındaki bu zorlu mücadele, voleybol severlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Maç Sonucu

Kuzeyboru, kritik bir maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürdü. Bu galibiyet, takım için büyük bir moral kaynağı oldu.

Maç boyunca her iki takım da büyük bir mücadele örneği sergiledi. Uzun süren set mücadeleleri, voleybol tutkunlarını ekran başına kilitledi. Kuzeyboru, elde ettiği bu başarı ile ligdeki hedeflerine biraz daha yaklaştı.

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