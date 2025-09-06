DOLAR
Kocaelispor Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 Sezonuna Kadar Kiraladı

Kocaelispor, Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiraladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 22:15
Kocaelispor Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 Sezonuna Kadar Kiraladı

Kocaelispor Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 sezonuna kadar kiraladı

Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'i kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eintracht Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki stoper ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli kiralık sözleşme imzalandı.

Kulüp mesajı

Kocaelispor paylaşımında Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic ifadelerine yer verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic ile 2025-2026...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı. Körfez Brunga Tesisleri'ndeki imza töreninde kulüp başkanı Recep Durul (sağda) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic ile 2025-2026...

