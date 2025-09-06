Kocaelispor Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 sezonuna kadar kiraladı

Kocaelispor, Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'i kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eintracht Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki stoper ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli kiralık sözleşme imzalandı.

Kulüp mesajı

Kocaelispor paylaşımında Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic ifadelerine yer verdi.

