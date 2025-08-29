DOLAR
Kocaelispor, Kayserispor Maçıyla Milli Araya Moralli Girmek İstiyor

Kocaelispor, 4. haftada Zecorner Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:55
SEFA TETİK - Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kaybeden Kocaelispor, 4. haftada yarın sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor.

Sezona zorlu maçlarla başladı

Son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e bu yıl dönen yeşil-siyahlılar, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sezonun ilk haftasında Trabzonspor'a konuk olan Kocaelispor, sahadan 1-0lık mağlubiyetle ayrıldı. İkinci haftada yaklaşık 20 bine yakın taraftarı önünde Samsunspor ile karşılaşan Körfez temsilcisi, 44. dakikada Samet Yalçın'ın kırmızı kart gördüğü maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan yeşil-siyahlılar, rakibine 3-1 yenildi. Hırvat golcü Petkovic'in 22. dakikada serbest vuruştan attığı gol ise bu sezon Kocaelispor'un ligdeki ilk golü oldu. Üç haftada takım yalnızca 1 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Transferler, kadro kullanımı ve sakatlık

Transfer döneminde takıma katılan 13 oyuncudan 12'sine geride kalan 3 maçta süre verilmiş, Altınordu'dan transfer edilen genç kaleci Serhat Öztaşdelen ise sahaya çıkamamıştır. Yeşil-siyahlı ekibin İtalyan ekibi Cagliari'den kiraladığı stoper Mateusz Wieteska, ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçında sağ diz ön çapraz bağından sakatlanmıştır.

Basın Sözcüsü'nden açıklama

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 3 maçta istedikleri sonucu alamamalarına rağmen oynadıkları futbolla taraftarın takdirini kazandıklarını söyledi. Genç, Zecorner Kayserispor maçıyla puan özlemini gidermek istediklerini belirterek, "Kayserispor gibi köklü bir camiayla zorlu bir maça çıkacağız. Milli maçlar öncesi buradan puan alarak iyi oyunumuzu puan tablosuna da yansıtmak istiyoruz. Taraftarımızın kuşkusu olmasın milli maçların ardından da eksiklerini tamamlayan Kocaelispor ligde iddialı konuma gelecek bir takımla mücadelesini sürdürecek." diye konuştu.

Genç, taraftarları yarınki maça davet ederek, alınacak puan veya puanların kendileri için iyi bir sürecin başlangıcı olacağını vurguladı. Ayrıca Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarında hakem hatalarıyla karşılaştıklarını ve bunun oyunlarını etkilediğini dile getirdi.

