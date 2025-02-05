DOLAR
35,93 0,01%
EURO
37,44 -0,28%
ALTIN
3.313,16 -0,89%
BITCOIN
3.540.798,79 0,28%

Kocaelispor, Kupa Maçı Sonuçlarına İtiraz Edebilir

Kocaelispor, Sivasspor'un idari tedbirli futbolcusuyla oynadığını belirterek TFF'ye başvurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:27
Kocaelispor, Kupa Maçı Sonuçlarına İtiraz Edebilir

Kocaelispor, TFF’ye İtiraz Başvurusu Yapmayı Değerlendiriyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında, Net Global Sivasspor’a 2-0 kaybeden Kocaelispor, rakip takımın "idari tedbirli" futbolcu oynattığı iddialarıyla TFF’ye itirazda bulunma yolunda ilerliyor.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Murat Paluli isimli futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen karşılaşmada görev aldığını savundu. Genç, bu nedenle itiraz için 7 gün sürelerinin bulunduğunu ifade etti.

Açıklamasında görüşmelere de değinen Genç, "Rakip takımdan futbolcunun sevkinin kupa müsabakasında geçerli olmadığına dair sevk yazısı aldıklarını ve futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada yer alabilmesi için gerekli izin yazılarına ulaştıklarını bildirdi. Ancak kulübümüz, ilgili futbolcunun sevk işleyişine dair disiplin sevk yazısını ve TFF'den alınan özel izin yazısını talep etmiştir. Fakat, şu an için elimizde böyle bir belge bulunmamaktadır," dedi.

Kocaelispor, hak kaybı yaşamamak adına, gerekli belgelerin kendilerine ulaşmaması durumunda, müsabakanın rakipleri aleyhine 3-0 hükmen mağlubiyet olarak tescillenmesi amacıyla TFF’ye başvurmayı düşünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mario Hezonja, Real Madrid'de Bir Maç Men Cezası Aldı
2
Hatayspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
3
İskenderunspor ve Trabzonspor Beraberliği: 2-2
4
Erzurum'da Mustafa Tekin Anısına Buz Tırmanışı Etkinliği Başladı
5
Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Müsabakaları Ordu'da Başladı
6
Karşıyaka, Roberto Gallinat'ı Transfer Etti
7
Kocaelispor, Kupa Maçı Sonuçlarına İtiraz Edebilir

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı