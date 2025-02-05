Kocaelispor, Kupa Maçı Sonuçlarına İtiraz Edebilir

Kocaelispor, TFF’ye İtiraz Başvurusu Yapmayı Değerlendiriyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında, Net Global Sivasspor’a 2-0 kaybeden Kocaelispor, rakip takımın "idari tedbirli" futbolcu oynattığı iddialarıyla TFF’ye itirazda bulunma yolunda ilerliyor.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Murat Paluli isimli futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen karşılaşmada görev aldığını savundu. Genç, bu nedenle itiraz için 7 gün sürelerinin bulunduğunu ifade etti.

Açıklamasında görüşmelere de değinen Genç, "Rakip takımdan futbolcunun sevkinin kupa müsabakasında geçerli olmadığına dair sevk yazısı aldıklarını ve futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada yer alabilmesi için gerekli izin yazılarına ulaştıklarını bildirdi. Ancak kulübümüz, ilgili futbolcunun sevk işleyişine dair disiplin sevk yazısını ve TFF'den alınan özel izin yazısını talep etmiştir. Fakat, şu an için elimizde böyle bir belge bulunmamaktadır," dedi.

Kocaelispor, hak kaybı yaşamamak adına, gerekli belgelerin kendilerine ulaşmaması durumunda, müsabakanın rakipleri aleyhine 3-0 hükmen mağlubiyet olarak tescillenmesi amacıyla TFF’ye başvurmayı düşünüyor.